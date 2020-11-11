نبيل جاسم: قرارات شبكة الإعلام الأخيرة رؤية فنية جديدة

2020/11/11 | 03:06 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

أكد رئيس شبكة الإعلام العراقي، الدكتور نبيل جاسم، للنائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد الذي زار مقر الشبكة، أمس الثلاثاء، رفقة وفد نيابي، أنه ومنذ تسلمه إدارة الشبكة حرص على الالتزام بخطاب الدولة إزاء القضايا الداخلية

والخارجية.

وأضاف جاسم، في بيان، أن الشبكة تعمل في ظل أزمة تسقيط كبيرة خاصة بعد تخلصها من تراكمات الماضي، موضحاً أن قرارات الشبكة الأخيرة ما هي إلا رؤية فنية جديدة وإعادة تموضع لملاكات الشبكة بما يسهم في إنجاح وديمومة العمل المهني والحيادي.

بدوره، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “دعم المجلس لعمل شبكة الإعلام العراقي وأن تحافظ على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن تراعي التنوع الثقافي والاجتماعي للطيف العراقي من أجل خطاب وطني موحد”، مشددا على “أهمية مشاهدة مهنية وحيادية رئيس الشبكة على الشاشة”.

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