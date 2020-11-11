النزاهة: نائبا محافظ المثنى يقدمان وصولات إقامة بفنادق وهميّة

2020/11/11 | 03:06 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحق نائبي محافظ المثنى، على خلفيَّة عمليَّة ضبطٍ نفَّذها فريق عمل مكتب تحقيق في المحافظة بالتعاون مع مديريَّـة تحقيق

بغداد.

وأشارت دائرة التحقيقات في النزاهة، الى ان الفريق الذي انتقل إلى ديوان المحافظة تمكَّن من ضبط (600) وصل قبضٍ وهميٍّ مع مستندات الصرف في حسابات المحافظة، مُبيِّنةً أن من بين تلك الوصولات التي تتعلق بإيفادات مُوظَّفي المحافظة إلى بغداد والإقامة في فنادقها، وصولات قدَّمها كلٌّ من النائبين الأول والثاني للمُحافظ.

وأضافت الدائرة إن مديريَّة تحقيق بغداد قامت بالتحرِّي عن تلك الفنادق المذكورة في الوصولات الوهميَّة التي ثبت عدم وجودها، كما أكَّدت ذلك مديريَّـة الأمن السياحي.

وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المثنى؛ الذي قرَّر استقدام المُتَّـهمين (نائبي المحافظ) وفق أحكام المادة (331) من قانون

العقوبات.

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