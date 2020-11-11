2020/11/11 | 03:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس الاركان العراقي يبحث التنسيق الأمني في الرياض بغداد -الزمان عقدت قمة سعودية عراقية، مساء الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، جمعت بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، .فيما يبدو ان اللقاء تعويضي عن زيارة كانت معدة الكاظمي الى الرياض عقب زيارته الى طهران وجرى تأجيلها . في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة عراقية سعودية: تسريع التعاون التجاري والعسكري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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