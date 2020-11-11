قمة عراقية سعودية: تسريع التعاون التجاري والعسكري

2020/11/11 | 03:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬العراقي‭ ‬يبحث‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬الرياض بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ عقدت‭ ‬قمة‭ ‬سعودية‭ ‬عراقية،‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عبر‭ ‬دائرة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مغلقة،‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ .‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬اللقاء‭ ‬تعويضي‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬كانت‭ ‬معدة‭ ‬الكاظمي‭ ‬الى‭ ‬الرياض‭ ‬عقب‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬وجرى‭ ‬تأجيلها‭ .‬ في‭ […]

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