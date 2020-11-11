العراق والسعودية.. تفاهمات أم تطبيع؟

2020/11/11 | 03:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كان الصراع العربي الاسرائيلي هو العنوان المسيطر على الأجيال عقوداً طويلة، تخللتها حروب كبيرة منذ الاربعينات حتى السبعينات.اليوم من الصعب اطلاق هذا العنوان على عواهنه، وبات بحاجة الى تقنين اجرائي دقيق.ذلك انَّ العنوان الأقرب للواقع اليوم هو الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، فهو الباقي معلّقاً في انتظار العودة المستعصية لطاولة المفاوضات.بعد […]

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