بايدن‭ ‬لترامب‭:‬أتطلّع الى‭ ‬التحادث‭ ‬معك‭ ‬سيدي‭ ‬الرئيس

2020/11/11 | 03:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الجمهوريون‭ ‬منقسمون‭ ‬وبومبيو‭ ‬يعد‭ ‬بانتقال‭ ‬سلس‭ ‬إلى‭ ‬ولاية‭ ‬ثانية‭ ‬لترامب واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ اكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬المنتخب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يتطلع‮»‬‭ ‬الى‭ ‬التحدث‭ ‬مع‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الاقرار‭ ‬بهزيمته‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الرئاسية‭.‬ وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لصحافية‭ ‬عما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقوله‭ ‬لترامب‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الاخير‭ […]

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