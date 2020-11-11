2020/11/11 | 03:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجمهوريون منقسمون وبومبيو يعد بانتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب واشنطن- مرسي ابو طوق اكد الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن الثلاثاء أنه «يتطلع» الى التحدث مع دونالد ترامب الذي يصر على عدم الاقرار بهزيمته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية. وردا على سؤال لصحافية عما يمكن أن يقوله لترامب إذا كان الاخير […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن لترامب:أتطلّع الى التحادث معك سيدي الرئيس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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