"تركيا ليست ملكية شخصية".. داوود أوغلو ينتقد نظام إردوغان "القبلي"

2020/11/11 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل إعلام تركية عن رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داوود أوغلو، قوله تعليقا على استقالة صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، بيران البيرق من منصبه كوزير للمالية، إن تركيا بصدد العودة إلى "نظام القبيلة".

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