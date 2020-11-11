بدء محاكمة سفير الفاتيكان سابقا بتهم تحرش جنسي

2020/11/11 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت النيابة العامة في باريس الحبس عشرة أشهر مع وقف التنفيذ للسفير السابق للفاتيكان لدى فرنسا، لويجي فينتورا، الذي بدأت محاكمته، الثلاثاء، بتهم التحرش جنسياً بخمسة رجال خلال فترة توليه مهامه الدبلوماسية.

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