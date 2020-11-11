2020/11/11 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مئات القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص، الثلاثاء، تنديداً بـ"التدخّل" التركي، وذلك قبل أيام من زيارة يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، القيام بها إلى "جمهورية شمال قبرص التركية"، الكيان الذي لا تعترف به إلا أنقرة.

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