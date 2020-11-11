أكثر من 200 ألف إصابة.. حصيلة يومية قياسية بكورونا في الولايات المتحدة

2020/11/11 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

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