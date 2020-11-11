بعيدا عن الأجسام المضادة.. دراسة تقترح اختبارا جديدا للكشف عن كورونا

2020/11/11 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتمد خبراء الصحة على اختبارات الأجسام المضادة للتحقق مما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس كورونا المستجد أم لا، لكن دراسة جديدة أجريت في المدينة التي انتشر فيها الفيروس لأول مرة في إيطاليا أظهرت أن هذه الاختبارات ليست موثوقة تمامًا.

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