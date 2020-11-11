2020/11/11 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا، "وصايا نوح" لا تمنع "صراع الحضارات"

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