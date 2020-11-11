قصة مصورة ..المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في دبي.. والتحاق محترفيه يتكامل

2020/11/11 | 07:07 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاضَ منتخبنا الوطني لكرة القدم أولى وحداته التدريبية، مساء الثلاثاء، على ملعب الاتحاد في دبي، وذلك تحضيراً لمواجهتي الأردن وأوزبكستان ودياً في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الجاري، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف مطلع العام المقبل.

وكانتْ بعثة منتخبنا الوطني قد وصلت إلى دبي بطائرة خاصة عبر الخطوط الجوية العراقية، واتخذت من فندق إنتر كونتيننتال مقراً لها.

وشهدتْ الحصة التدريبية الأولى مشاركة جميع اللاعبين المدعوين بقائمة المدرب السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، بما فيهم اللاعبان بشار رسن، محترف برسبوليس الإيراني، وهمام طارق، محترف الإسماعيلي المصري، اللذان وصلا إلى مقر بعثة المنتخب صباح الثلاثاء ، بينما غاب عن الوحدة التدريبية الأولى اللاعب علي عدنان، محترف فانكوفر وايتكابس الكندي، بعد وصوله في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دبي.

وتضمُ قائمة منتخبنا الوطني لمباراتي الأردن وأوزبكستان الوديتين كل من، جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، فضلا عن اللاعبين: علاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وميثم جبار وحسن رائد وعلي عدنان وأمجد عطوان ومحمد مزهر ومحمد قاسم وبشار رسن وإبراهيم بايش وهمام طارق ومحمد رضا ومازن فياض وأيمن حسين ومهند علي.

وسيغيبُ أربعة لاعبين عن قائمة المنتخب لخوض المباراتين الوديتين هم كلٌ من: ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل بسبب الإصابة، فيما سيغيبُ اللاعبان، حسين علي وعلاء عبد الزهرة، لإصابتهما بفيروس كورونا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصة مصورة ..المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في دبي..



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