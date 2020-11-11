2020/11/11 | 07:38 - المصدر: سفن سكاي

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ينتظر وكيل اعمال المحترف الكونغولي مابيدي ليما حل الاشكالات الموجودة في جواز اللاعب للالتحاق بفريق القوة الجوية قريبا.

مابيدي كان قد وصل الى بغداد الاسبوع الماضي لكن سلطات مطار بغداد الدولي منعته من الدخول بسبب مشاكل إدارية في جوازه”.

وذكر وكيل اعمال اللاعب في اتصال للمكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي “مابيدي مرتبط بعقد مع القوة الجوية ينتهي شهر تموز من العام المقبل وسيلتحق بالفريق بعد حل الاشكال الموجود في جواز سفره”.



نافيا بذلك الانباء المتداولة في بعض مواقع التواصل حول انتقاله للدوري المغربي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكيل اعمال محترف الجوية الكونغولي مابيدي بانتظار حل مشكلة الجواز 7 SKY TV.

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