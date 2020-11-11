2020/11/11 | 07:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يصدر 100 الف طن من التمور ويتوقع إرتفاع المعدل الى 600 الف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/11 | 07:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يصدر 100 الف طن من التمور ويتوقع إرتفاع المعدل الى 600 الف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يصدر 100 الف طن من التمور ويتوقع إرتفاع المعدل الى 600 الف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).