بريطانيا تستبق اللقاح وتجهز خطة

2020/11/11 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط بريطانيا لحملة تطعيم جماعية غير مسبوقة لإنهاء تهديد جائحة كورونا، بالشراكة والتعاون بين دائرة الصحة الوطنية والجيش مع ظهور الآمال في لقاح فعال، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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