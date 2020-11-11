2020/11/11 | 08:09 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرانس بريس

رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إعلان وسائل الإعلام فوز الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية، واعدا بعملية “انتقالية سلسة” نحو ولاية ثانية للرئيس، دونالد ترامب.

وردا على سؤال عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لتسهيل العملية الانتقالية مع فريق الرئيس المنتخب، قال “سيكون هناك انتقال سلس نحو إدارة ثانية لترامب”.

وأضاف في مؤتمر صحفي”سنحتسب كل الأصوات”، مؤكدا أن قادة العالم يدركون أنها “عملية قانونية تستغرق وقتا”.

وتابع بومبيو “على العالم أن يثق تماما بواقع أن العملية الانتقالية الضرورية لتعمل وزارة الخارجية في شكل فاعل اليوم، وفي شكل فاعل مع الرئيس الذي سيتولى منصبه بعد ظهر العشرين من يناير (2021) ستكون عملية انتقالية ناجحة”.

وشدد على أن “الوزارة مستنفرة تماما لضمان أن تكون الانتخابات في كل أنحاء العالم حرة وعادلة وآمنة، وأن الموظفين التابعين لي يجازفون بحياتهم من أجل ذلك”، معتبرا أن سؤاله عن إمكان أن يؤدي موقف ترامب إلى تقويض جهوده هو أمر “سخيف”.

وبادر العديد من قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة إلى تهنئة بايدن بانتخابه، مثل فرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية وإسرائيل.

لكن الرئيس الجمهوري يصر على رفض الاعتراف بإعلان وسائل إعلام فوز بايدن، ووعد بالقتال في القضاء لإحداث انقلاب في النتيجة، منددا بوجود “تزوير” بالأخص في الأصوات البريدية.

وفي المعسكر الجمهوري، أقرت حفنة من أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين بهزيمة ترامب في حين رفضت حفنة أخرى تبني هذا الموقف، وأكد بعضهم حق الرئيس الأميركي في اللجوء إلى القضاء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرانس بريس/بومبيو يعد بـ”انتقال سلس” إلى ولاية “ثانية” لترامب 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرانس بريس/بومبيو يعد بـ”انتقال سلس” إلى ولاية “ثانية” لترامب) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرانس بريس/بومبيو يعد بـ”انتقال سلس” إلى ولاية “ثانية” لترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).