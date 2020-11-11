2020/11/11 | 08:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأطفال أكثر تضررا من اضطرابات كورونا في التعليم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأطفال أكثر تضررا من اضطرابات كورونا في التعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).