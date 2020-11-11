البرلمان يعقد جلسة له اليوم لتمرير قانون الاقتراض والمالية النيابية تشدد على تخفيض المبلغ

2020/11/11 | 08:25 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 1 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

من المقرر ان يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة له للتصويت على قانون الاقتراض المقدم من الحكومة لتأمين رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الجاري.

ويعقـد البرلمان جلسته اليوم، 11 تشرين الثاني 2020، وسـط استمرار تأخير صرف رواتب الموظفين والمنتسبين لشهر تشرين الأول الماضي، إذ يتضمن جدول أعماله التصويت على قانون الاقتراض المقدم من الحكومة لتأمين الرواتب وبنود تشـغيلية أخرى، فيما أكدت اللجنة المالية النيابية أنه لا يمكن تمرير قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة بمبلغ 41 ترليون دينار أو حتى 31 ترليونا بعد التخفيض، وهي تتجه لإقرار القانون بـ 11 ترليونا تقريبا.





وقال عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، في تصريح لصحيفة "الصباح"، إن" البرلمان حريص على إقرار القانون، لكن ليس بالمبلغ الذي حددته الحكومة ووزارة المالية، فهذا المبلغ كبيـر جدا"، مبينا ان "بيانات وزارة الماليـة تشـير الى إحصائيات مغايرة بمبالغ معقولة ويمكن إقرارها في قانون الاقتراض، تبلغ من 10-8 تريليونات دينار".

أما عضو اللجنة النائب جمال كوجـر، فقد أوضح ان " اللجنة المالية النيابية اجتمعت (أمس الأول الاثنين) مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمســــؤولين المعنيين بوزارة المالية، وقد تم الاتفاق على صرف رواتب الموظفين (اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء) بما موجود لديهم من سيولة نقدية".

وأضاف كوجـر، أن “اللجنة وعـدت الحكومة بالتصويت على القانون (اليوم الاربعاء) لاســتكمال ما تبقى من دفع الرواتب لجميع الموظفين، ولن يتجاوز ذلك الخميس المقبـل"، لافتا إلى ان "اللجنة المالية طلبت من الحكومة أن تبدأ بخطوات إصلاحية لتجاوز عدة أمور تم تحديدها خلال الاجتماع المشـترك بين الكاظمي واللجنة المالية".

كما اكدت عضـو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، انها قدمت لرئيس الوزراء خـلال الاجتمــــاع، عـددا من المقترحات القابلة للتنفيذ للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، وقالت إن "البداية الصحيحة تكون عبر انشـاء قاعدة بيانات دقيقة من خلال اجراء تعديلات على آلية اسـتخراج البطاقة الوطنية، من خلالها توفير البيانــــات المطلوبة لرســـم السياسات واعـداد الخطط والبرامج لكل انشطة الدولة".

وأوضحت أن قاعدة البيانات تحـدد أعداد الموظفـين ودرجاتهـم ورواتبهم والعاطلين عن العمل وذوي الرواتب المزدوجة والتعرف على المستوى التعليمي، فيما طالبت بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة بشـكل عاجل، على أن يرافقه إجراء مراجعة وتقييم لعمل الكلفة والمنفعة.





وكان عدد من النواب، قد طالبوا في وقت سابق، هيئة رئاسة البرلمان، باسـتضافة رئيس الـوزراء مصطفى الكاظمي، ووزيري المالية والتخطيـط، ومدير البنك المركـزي لمناقشتهم في العديد من الأمور أبرزها تلكؤ توزيع الرواتب وموازنة 2021.





ر.إ

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