لقاح 'فايزر' المنتظر المضاد لكورونا يواجه أول التحديات

2020/11/11 | 08:25 - المصدر: NRT عربية

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لقاح لعلاج كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

يواجه لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي أثبت فعاليته بنسبة 90 في المئة، مشكلة تمثل أول التحديات قبل اعتماده وطرحه.

وأكد خبير الأمراض المعدية ومدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية، أنتوتي فاوتشي، أن مسألة تخزين اللقاح تبقى أولوية بالنسبة للخبراء في انتظار أن يصل اللقاح الذي طال انتظاره إلى الصيدليات، قبل نهاية العام الحالي، ويتوقع أن يتم شحن اللقاحات لمن تعتبرهم الحكومة في أمس الحاجة إليه، إذ من المرجح أن يتصدر عمال الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين تلك القائمة.

وتشكل متطلبات تخزين اللقاح المعقدة وفائقة البرودة عقبة حتى أمام أكثر المستشفيات تطورا في الولايات المتحدة، وقد يؤثر ذلك على وقت ومكان توفره، ولا سيما في المناطق الريفية أو البلدان الفقيرة حيث الموارد شحيحة.

وتكمن المشكلة الرئيسية في أن اللقاح، يجب أن يظل عند 70 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل، ويرى خبراء أن متطلبات التخزين البارد قد تعيق قدرة شركة "فايزر" على الوصول إلى أنظمة الرعاية الصحية الريفية ودور رعاية المسنين، أو الدول الأقل ثراء، والتي قد لا تمتلك الأموال اللازمة لوحدات التبريد.

في هذا الصدد، قال الباحث البارز في مركز "جونز هوبكنز" للأمن الصحي، أميش أدالجا، إن سلسلة التبريد "ستكون أحد أكثر الجوانب صعوبة في تقديم هذا التطعيم".

وتابع قائلا إن "ذلك سيكون تحديا في جميع الأماكن، لأن المستشفيات حتى في المدن الكبيرة ليس لديها مرافق تخزين للقاح في درجة حرارة شديدة الانخفاض."

وذكر مستشفى "مايو كلينيك" في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا، الذي يعد من أرقى المستشفيات في الولايات المتحدة، أنه لا يمتلك هذه القدرة حاليا.

كما أشار عالم الفيروسات وباحث اللقاح في "مايو كلينيك"، غريغوري بولاند، إلى ان "هذه مشكلة لوجستية هائلة ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن خارج العالم الغربي".

وكانت المتحدثة باسم "فايزر" ، كيم بينكر، أفادت بان الشركة تعمل عن كثب مع الحكومة الأميركية ومسؤولي الدولة بشأن كيفية شحن اللقاح من مراكز توزيعها في الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا في جميع أنحاء العالم.

وقالت بينكر، إن الخطة التفصيلية تشمل استخدام الثلج الجاف لنقل قوارير اللقاح المجمدة عن طريق الجو والأرض في درجات الحرارة الموصى بها لمدة تصل إلى 10 أيام.

وذكرت أيضا أنه يمكن الاحتفاظ باللقاحات في مجمد بدرجة حرارة منخفضة للغاية لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو لمدة خمسة أيام عند 2-8 درجات مئوية، وهو نوع من التبريد متاح عادة في المستشفيات.

يذكر أن اللقاحات تفسد في غضون خمسة أيام تقريبا في درجات حرارة التبريد العادية التي تزيد قليلا عن درجة التجمد، كما ان لقاح شركة "موديرنا" يعتمد على تقنية مماثلة، لا يحتاج إلى تخزينه في درجة حرارة منخفضة للغاية، بينما يمكن تخزين اللقاحات الأخرى بما في ذلك اللقاحات من "جونسون آند جونسون" و"نوفافاكس" في 2-8 درجات مئوية، وهي درجة حرارة الثلاجة العادية.

ر.إ

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