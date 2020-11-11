الخيكاني: وجود بايدن في السلطة سيعيد حلم مشروع “الاقليم السني” لدى بعض الاطراف

2020/11/11 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان وجود الرئيس الاميركي الجديد جوزيف بايدن في السلطة سيعيد حلم مشروع الاقليم السني وكذلك انفصال اقليم كردستان في نفوس بعض الاطراف، لافتا الى ان صراعا سياسيا يلوح بالافق قد يحدث بعد اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “اميركا ليست مع وحدة العراق واستقلاله سياسيا وامنيا واقتصاديا، وما زالت تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في الداخل العراقي”.

واضاف ان “مشروع تقسيم العراق سيعاد الى الواجهة في الفترة المقبلة في ظل وجود جوزيف بايدن على رأس الهرم الاميركي، الامر الذي ستستغله بعض الاطراف التي ستبدأ سفرها الى واشنطن في الفترة المقبلة لاعادة احياء هذا المشروع”.

وبين ان “الاكراد قد يبدأون التحرك من جديد نحو الانفصال واعلان دولة كردستان، في حال تلقي الدعم الاميركي وشراء بعض ذمم السياسيين لضمان تمرير هذه الصفقة، ومن المرجح حدوث ذلك بعد اجراء الانتخابات المبكرة لكنه لن يخلو من الصراعات السياسية الرافضة لهذه التوجهات”.



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