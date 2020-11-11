2020/11/11 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار سياسة بكين القمعية ومحاولاتها المستمرة لكم أفواه المعارضين، استطاعت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني تمرير قانون بجعل "الوطنية" إلزامية للمشرعين في إقليم هونغ كونغ، الأمر الذي يمنح صلاحيات أوسع للحكومة المحلية، لإقالة السياسيين دون محاكمتهم.

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