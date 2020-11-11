معهد البترول: هبوط حاد في مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي

2020/11/11 | 08:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، الاربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي.

وهبطت مخزونات الخام 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر تشرين الثاني إلى حوالي 482 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 913 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.2 مليون برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 3.3 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره 263 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط انخفضت 109 آلاف برميل الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الآجلة للنفط مكاسبها في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد نشر بيانات معهد البترول ليصل خام برنت إلى 44.05 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 41.82 دولار.

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