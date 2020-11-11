بغداد تسجل انخفاضا بنسب الجريمة إلى 16 %

2020/11/11 | 08:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أشّرت وزارة الداخلية، انخفاضاً في نسب العمليات الاجرامية في بغداد خلال العام الحالي الى 16 بالمئة، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.

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