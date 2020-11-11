إنفجار بمنطقة حي العدل في بغداد

2020/11/11 | 08:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الاربعاء، بان انفجارا وقع في احدى مناطق العاصمة بغداد.

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