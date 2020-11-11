القوات العراقية تدمر أنفاقا ومضافات تعود لـ

2020/11/11 | 08:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين العراقية، تدمير عدد من الأنفاق والمضافات خلال عمليات البحث والتفتيش ضمن سلسلة جبال خانوكة، غربي العراق....

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