الدين، العلم، والأرهاب - نادية خلوف

2020/11/11 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف هل تغيّر مفهوم الدّين عبر العصور، وما تأثير العلم عليه ؟قد يكون الدين أقدم من العلم.



بينما يهتم العلم بالمادة والعالم المادي فإنّ الدّين يتعامل مع الأسرار الروحية للحياة: فهو يحدد العلاقة البشرية الشّخصية مع الله، يهتم بأمور الروح والسلوك.



تقنيته ليست علمية، حيث يؤمن بالحدس والإلهام الإلهي.



في الأزمنة القديمة لم يكن الدين سوى خرافة لأن الإنسان كان يخاف من الطبيعة.



سيطرت عليه قوى الطبيعة ا ......





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