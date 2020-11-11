مكالمة سرّية خطيرة بين ترامب والسيسي - جلبير الأشقر

2020/11/11 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر ننفرد في نشر نص المكالمة التي جرت يوم الأحد الماضي بين الرئيس الأمريكي رونالد ترامب والرئيس المصري عبد المفتاح السيسي في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت واشنطن، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وقد وصلنا التسجيل المسرّب من مصدر موثوق وتحققنا من أنه غير مزوّر (تنبيه قانوني: أي شبه بأسماء أناس أحياء هو محض صدفة).ترامب: مساء الخير عبد المفتاح، كيفك؟السيسي: صباح الورد والياسمين سيادة الرئيس، نوّرتنا ......





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