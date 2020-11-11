نائب: الحكومة تمارس سياسة التجويع مع الشعب رغم تأكيدها بوجود السيولة المالية

2020/11/11 | 08:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن تحالف عراقيون اسعد ياسين ان الحكومة تمارس سياسة التجويع مع الشعب على الرغم من تأكيدها بوجود الأموال اللازمة لانهاء الازمة الحالية، لافتا الى وزير المالية وتصريحات سابقة للجهات المسؤولة تؤكد عدم وجود ازمة مالية.

وقال ياسين لـ /ألمعلومة/، ان “حكومة الكاظمي تعتمد سياسة تجويع الشعب بتذرعها بعدم وجود الأموال الكافية لتوزيعها كرواتب للموظفين”.

وأضاف ان “تصريحات الجهات المسؤولة تؤكد عدم وجود أي ازمة مالية وتوفر المبالغ اللازمة لتوزيع الرواتب لنهاية العام الجاري”.

وبين ان “مطالبات الحكومة مبالغ بها جدا، حيث ان تقديرات اللجان النيابية المختصة تؤكد حاجة البلد الى مايقرب من 6 ترليون شهريا، في حين ان مطالبات الحكومة غير مبررة ولايمكن القبول بها”.



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