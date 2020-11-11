بايدن: أميركا ستعود بقوة إلى المشهد العالمي خلال ولايتي الرئاسية

2020/11/11 | 08:56 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

فوتو: أرشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستعود بقوة خلال ولايته الرئاسية إلى المشهد العالمي، فيما أشار مسؤولو مجلس الأمن القومي إلى انهم لم يتلقوا أي توجيهات بعد بشأن انتقال السلطة.

وكتب بايدن، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم، 11 تشرين الثاني 2020، "عندما أتحدث إلى القادة الأجانب أقول لهم إن أميركا ستعود..



سنعود إلى اللعبة".

وأوضح فريق بايدن، أن الرئيس المنتخب تلقى اتصالات هاتفية من قادة بعض الدول الأوروبية، منها فرنسا وألمانيا وإيرلندا والمملكة المتحدة، لتهنئته بالفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال بايدن، خلال حديثه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يأمل بـ"إحياء دينامية العلاقات الثنائية وعبر الأطلسي، وخصوصا عبر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

من جانبه، لم يعترف الرئيس الحالي دونالد ترمب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات، متهما الديمقراطيين بـ"سرقة الانتخابات".

وكشفت مصادر بالإدارة الأميركية لشبكة "سي ان ان "، أن مسؤولي مجلس الأمن القومي لم يتلقوا أي توجيهات بعد بشأن انتقال السلطة من دونالد ترمب إلى جو بايدن، حيث أفاد أحد المسؤولين في تصريحات للشبكة "أعتقد أن الوضع سيكون فوضويا"، وأضاف، "أتوقع القليل جدا من التوجيهات من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في ظل استمرار رفضه الاعتراف بالهزيمة".

وأشارت مصادر للشبكة إلى أن مجلس الأمن القومي سيبدأ المرحلة الانتقالية مبكرا، لأنه يقود العملية التي ستتبعها الوكالات الأخرى.

ر.إ

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