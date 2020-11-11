دور المرأة وقوتها في المجتمع اليوم

2020/11/11 | 09:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار المائة إلى 300 عام الماضية، كانت التغييرات التي شهدتها النساء وتأثرت بها هائلة، فقد حصلت النساء على الكثير من المكتسبات في السياسة، والقوى العاملة، وحتى المزيد من القوة داخل أسرهن.

كان هناك وقت في التاريخ لم تكن فيه النساء قادرات على التعبير عن آرائهن في السياسة بسبب عدم تمكنهن من الإدلاء بأصواتهن أو الترشح لمنصب، والآن في العصر الحديث هناك نساء يخضن الحملات الرئاسية، تمتلئ القوة العاملة بالنساء الأقوياء اللاتي يترأسن كمديرات تنفيذيات لشركات كبيرة مثل Indra Nooyi الرئيس التنفيذي لشركة Pepsi، أو رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي؛ هؤلاء النساء في مناصب قوية لم تشغلها امرأة في الماضي.



إلى جانب التغييرات الملحوظة التي أثرت على نطاق واسع في العالم، كان هناك تغيير طفيف في الدور الذي تلعبه المرأة في الأسرة.

لقد تحولت النساء اللائي يعملن في العمل الإضافي من كونهن "ربة منزل"، أو ربات منزل أساسيات ورعاية الأطفال، بينما يكسب الرجال المال لإعالة الأسرة، الآن يمكن أن يكون كل من النساء والرجال هم الفائزون في الخبز إن الدور النمطي الملقى على عاتق المرأة يتلاشى ببطء ويتقاسم كل من الزوج / الوالدين المسؤوليات التي تأتي مع المنزل والأسرة.

بعد قول كل هذا حول كيفية تغير أدوار المرأة، من المهم ملاحظة أن بعض جوانب حياة المرأة ظلت كما هي.



في كثير من الأحيان، يعني العمل خارج المنزل أن للمرأة وظيفتين بدوام كامل - واحدة في العمل والأخرى في المنزل.



بشكل عام لا تزال النساء، أكثر من الرجال حارسات المنزل ومخططات المناسبات العائلية، ودافعات الفواتير، وعدادات المهام، الأمهات أكثر من الآباء هم من يبقون في المنزل مع أطفال مرضى، وينضمون إلى رابطة الآباء والمعلمين، ويخططون للرقصات المدرسية والمآدب والرحلات الميدانية.

على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه كمجتمع، لدينا طريق طويل لنقطعه، أظهرت الإحصائيات مكانة القيادات النسائية في السياسة المعاصرة، تروي قصة حديثة لماري هوكسورث، مديرة مركز المرأة الأمريكية والسياسة، مشاركة المرأة في النظام السياسي: "في بداية القرن الحادي والعشرين ، كانت النساء تشغلن 12٪ فقط من مقاعد الكونغرس ، و 22٪ من المقاعد في المجالس التشريعية للولاية ، و 6٪ من حكام الولايات الخمسين ، و 36٪ من مكاتب نائب الحاكم ، و 27٪ من المناصب التنفيذية المنتخبة على مستوى الولاية ...



و 14٪ من السلطة القضائية الفيدرالية ".



إلى حد ما تجعل هذه الأرقام المشكلة تبدو سهلة التحديد، لكن المظاهر قد تكون خادعة، على سبيل المثال، عند النظر إلى مجال معين مثل الصحافة، يكفي أن نقول إن هذا المجال معقد للغاية ومعقد.



هناك العديد من الوظائف المختلفة التي تشغلها النساء في الشركات الإعلامية ، وما يبدو أنه يحدث في أي فئة وظيفية معينة لا يروي بالضرورة القصة كاملة.



فيما يتعلق بانتخاب قادتنا السياسيين ، هل يختار الأمريكيون مباشرة مرشحًا ذكرًا على مرشحة أنثى على أساس الجنس، أم أن هناك المزيد لهذه القضية؟ من أجل تحقيق المزيد من المساواة على الساحة السياسية، يجب أن نفهم أولاً سبب عدم حصول المزيد من النساء على التصويت ..؟

PUKmedia / اعداد وترجمة: زيد محمود ‌

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