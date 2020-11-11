الازيرجاوي: تساؤلات كثيرة من البرلمان للمالية والتخطيط حول الازمة المالية

2020/11/11 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، ان الكثير من التساؤلات البرلمانية ينبغي على وزارتي المالية والتخطيط الإجابة عليها بشأن الازمة المالية، لافتا الى ان الحكومة مطالبة بايضاح أسباب تأخر صرفها للرواتب رغم وجود السيولة المالية.

وقال الازيرجاوي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة مطالبة بايضاح أسباب تجويع المواطن وتأخير صرف الرواتب رغم امتلاكها السيولة اللازمة لصرفها”.

وأضاف ان “وزيري المالية والتخطيط يجب ان تقدم تقاريرها وتوضيحاتها حول بيانات الموظفين والسيولة اللازمة لتأمين رواتبهم وخططها للفترة المقبلة من اجل تلافي الدخول في ازمة أخرى”.

وبين ان “البرلمان سيطرح تساؤلات على الجهات المسؤولة بشأن تأمين الرواتب والسيولة المالية والموافقات الأصولية حول المبالغ الواجب توفيرها للموظفين”.



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