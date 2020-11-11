"كبار العلماء تجرم الإخوان".. ردود فعل متباينة على بيان الهيئة الدينية السعودية

2020/11/11 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمئات التعليقات على بيان لهيئة كبار العلماء السعودية وصفت فيه جماعة الإخوان المسلمين بـ"الإرهابية"، قائلة إنها لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة للدين.

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