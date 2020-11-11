2020/11/11 | 09:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين عن استمراره في فتح الحسابات للمواطنين وشرائح اخرى لايداع اموالهم في المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف مستمر في فتح الحسابات ( التوفير والجاري ) للمواطنين وايداع اموالهم لقاء حصولهم على الفوائد”>

ودعا المصرف، المواطنين الى “زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع اموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الايجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: فوائد كبيرة للمواطنين مقابل ايداع اموالهم بالمصرف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: فوائد كبيرة للمواطنين مقابل ايداع اموالهم بالمصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).