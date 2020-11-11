وزير الخارجية: الربط الخليجي سيزود العراق 400 ميغا واط

2020/11/11 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، ان الربط الخليجي سيزود العراق بـ400 ميغا واط من الطاقة الكهربائية.

وقال حسين في مؤتمر مشترك مع نظيره السعودي الذي عقد عبر تقنية "فديو كونفرانس" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك لقاءات مكثفة عقدت بين الوفدين العراقي والسعودي خلال الايام الاخيرة قسم منها كانت في بغداد والاخر عن طريق (فديو كونفرانس)، وتوجت هذه الاجتماعات بلقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان".

واضاف: "خلال هذه اللقاءات تمت مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والوضع بالمنطقة والمسائل الدولية"، مؤكدا انه "تم التركيز على القضايا الاقتصادية والتجارية والطاقة والكهرباء والنفط وفتح منفذ عرعر بين البلدين".

وتابع: "كما تم التطرق ايضا الى كيفية تطوير العلاقات بين الطرفين وسيتم افتتاح الملحقية التجارية السعودية في بغداد، لافتا الى ان "الاجتماعات كانت مثمرة ولها نتائج سيلتمسها المواطن العراقي والسعودي قريبا".

واشار الى ان "السياسة الاساسية في العراق ترسم من قبل الحكومة وبالتعاون مع مجلس النواب"، مبينا أن "هذه السياسة تنطلق من المصالح العراقية لبناء علاقات جيدة مع دول الجوار".

واوضح، أن "العلاقات العراقية السعودية تنطلق على اساس دولة جارة وهناك علاقات ثقافية ودينية وتاريخية تربط البلدين"، مؤكدا ان "البلدين نفطيين فهناك تعاون ثنائي بينهما في اطار الاوبك واوبك بلس".

ولفت الى أن "هناك مذكرة تفاهم بين الحكومتين تم التوقيع عليها اثناء زيارة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الى الرياض"، منوها الى أن "هذه المذكرة تشير الى التعاون الثنائي في مجال الطاقة الكهربائية".

وتابع، انه "تم تثبيت شراء 400 ميغا واط من الشبكة الخليجية التي تاتي من السعودية الى العراق"، مبينا أن "الطرفين سيعملان على تفعيل هذه المذكرة".

واكد أن "العراق مازال بحاجة الى الطاقة الكهربائية، والتعاون الثنائي بين البلدين مهم في هذا المجال، لحين وصول العراق طاقة كاملة وبناء الشبكات الكهربائية في الداخل".

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