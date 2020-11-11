مصرف الرافدين في بيان جديد للمواطنين: تعالوا إلى فروعنا.. الفوائد إيجابية

2020/11/11 | 09:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، استمراره في فتح الحسابات للمواطنين وشرائح أخرى لإيداع أموالهم في المصرف.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الثاني 2020)، إن "المصرف مستمر في فتح الحسابات (التوفير والجاري) للمواطنين وإيداع أموالهم لقاء حصولهم على الفوائد".

ودعا المصرف، المواطنين إلى "زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع أموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الإيجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك".

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