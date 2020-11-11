الصجري: الكاظمي داعم للفاسد رقم واحد في العراق والعالم .. لا تتدخل بقرارنا!

2020/11/11 | 09:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

هاجم عضو مجلس النواب علي الصجري، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعيا إياه الى عدم التدخل بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي وصفه بـ”الفاسد رقم واحد” في العراق والعالم.

وقال الصجري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، “الى الاخ الكاظمي المحترم .



اتمنى على جنابك ان لا تتدخل في قرار المكون السني للعدول عن اقالة العجي (في إشارة الى الحلبوسي) الذي سرق خمسة مليار دولار من اطعام الجيش”.

وأضاف الصجري مخاطبا الكاظمي: “كان بامكانك صرف الرواتب للشعب من هذه السرقات وناشدناك مرارا ان تلغي العقد لكن للاسف نراك اليوم داعم للفاسد رقم واحد في العراق والعالم ؟؟؟”.



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