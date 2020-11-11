اليوم.. البرلمان يصوّت على قانون الاقتراض

2020/11/11 | 09:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الأربعاء، وسط استمرار تأخير صرف رواتب الموظفين والمنتسبين لشهر تشرين الأول الماضي، إذ يتضمن جدول أعماله التصويت على قانون الاقتراض المقدم من الحكومة لتأمين الرواتب وبنود تشغيلية أخرى.

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