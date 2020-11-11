وزير الزراعة يتحدث عن ’’حرب’’ يتعرض لها العراق بسبب ’’بيض المائدة’’ - عاجل

2020/11/11 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

وجه وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، دعوة إلى منتجي الدواجن في البلاد، فيما أكد أن وزارته أغلقت باب الاستيراد ولن تخضع للضغوطات، حسب قوله.

وقال محمد الخفاجي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، في معرض رده على سؤال عن حقيقة وجود مافيات تتحكم في الأسعار، وتضغط لفتح الاستيراد، إن "هناك حربا دائرة وليست مجرد ضغوطات"، مبينا أن "هناك مستفيدين وتجار يستهدفون الصناعة المحلية، ويشترك بها سياسيون وتجار وكثير من المؤثرين في السياسية".

وأضاف الخفاجي، أن "الوزارة وعندما أغلقت باب الفساد بعمليات الاستيراد، بدأت تلك الجماعات تخسر، وتبحث عن منافذ أخرى للضغط، ولن نخضع له".

ودعا وزير الزراعة، منتجي الدواجن في البلاد، إلى "التعاون مع وزارة الزراعة بتحديد سعر طبقة البيض وتوزيعها إضافة إلى الاتفاق مع المحافظين لإنشاء مراكز تسويق وتوزيع المنتجات على الأسواق الشعبية".

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