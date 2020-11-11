الرافدين يؤكد استمراره بفتح حسابات للمواطنين ويعلن فوائد كبيرة مقابل إيداع الأموال

2020/11/11 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، استمراره في فتح الحسابات للمواطنين وشرائح اخرى لايداع اموالهم في المصرف.





وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "المصرف مستمر في فتح الحسابات ( التوفير والجاري ) للمواطنين وايداع اموالهم لقاء حصولهم على الفوائد".





ودعا بيان الرافدين، "المواطنين الى زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع اموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الايجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك".

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