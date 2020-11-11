بايدن لزعماء العالم: أميركا ستعود بقوة

2020/11/11 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أكد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعود بقوة خلال ولايته الرئاسية إلى المشهد العالمي.

وكتب بايدن عبر "تويتر" اليوم الأربعاء، "عندما أتحدث إلى القادة الأجانب أقول لهم إن أميركا ستعود،وسنعود إلى اللعبة".

واضاف بايدن خلال حديثه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يأمل بـ"إحياء دينامية العلاقات الثنائية وعبر الأطلسي، وخصوصا عبر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

وكان بايدن أعلن فوزه بالانتخابات السبت الماضي، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأميركيون لقيادة البلاد".

من جانبه، لم يعترف الرئيس الحالي دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات، متهما الديمقراطيين بـ"سرقة الانتخابات".

المصدر: وكالات

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