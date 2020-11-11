العراق يرغب بشراء مقاتلات فرنسية

2020/11/11 | 09:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع في الحكومة الاتحادية جمعة عناد ان العراق يرغب بالتعاقد لشراء طائرات رافال الفرنسية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن وزير الدفاع جمعة عناد يوم الثلاثاء، ان هذف زيارته الى فرنسا هو "تعزيز قدرات الجيش العراقي بأحدث الأسلحة والمعدات"، مضيفا بأن "هناك رغبة بالتعاقد لشراء طائرات (رافال الجيل الرابع بلس) من فرنسا وسنعرض قرار التعاقد بشأن شراء الطائرات على مجلس الوزراء".

PUKmedia / عن واع ‌

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