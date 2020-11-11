تحقيق داخلي غير مسبوق في الفاتيكان.. البابا يوحنا

2020/11/11 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاولة لاستعادة المصداقية إلى التسلسل الهرمي في الفاتيكان، نشر الكرسي الرسولي، الثلاثاء، تقريراً تضمن تحقيق داخلي حول إتهام رئيس أساقفة واشنطن، تيودور إدغار مكاريك، بالاعتداء جنسياً على مراهقين وكهنة وإكليريكيين، والذي تم تجريده من الرتبة الكهنوتية.

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