تسجيل 100 ألف طلب للحصول على قروض العاطلين خلال 20 يوما

2020/11/11 | 10:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عن اغلاق التسجيل على القروض الخاصة بالعاطلين، بعد ان سجلت اكثر من 100 الف منهم خلال 20 يوما.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “غدا الخميس سيكون موعدا لغلق عملية تحديث بيانات المتقدمين من العاطلين للعام 2018 ممن لم يحصلوا على القرض حينها، بهدف المباشرة بعملية فرز المتقدمين الكترونيا لشمول المستحقين منهم، منوها بانه سيتم اعلان الاسماء عبر الموقع الالكتروني لاكمال اجراءات الحصول على القرض”.وأضاف باهض، أنه “سيجري فرز المشمولين منهم لاطلاق القروض لهم ضمن الدفعة الـ 29 للمباشرة بمشاريعهم التنموية، والتي ستتضمن من خمسة الى ستة آلاف اسم، ليتم تباعاً اطلاق وجبات اخرى بحسب التخصيصات الخاصة بكل وجبة”.واوضح باهض ان “آلية شمول المتقدمين على القرض التي اشترطت ان يكون عاطلا وغير موظف، ستعتمد حصولهم على النقاط او امتيازات الشمول، وتشمل احتساب نقاط قدم التسجيل على القرض خلال الوجبات الماضية، وعدم حصوله عليه انذاك ولكل شهر نقطة للمتقدم”، مبينا انه “سيتم احتساب نقاط لكل من: نوع التحصيل الدراسي للمتقدم، ولذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، ولمن اشتركوا بالدورات التدريبية والمهنية التي اقامتها الوزارة مسبقاً”.يشار الى ان وزارة العمل كانت قد اطلقت التقديم على القروض الميسرة في الـ 19 من الشهر الماضي.



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