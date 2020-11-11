تصريح صادم لجهاز التقييس: لاسلطة لمنع دخول البضائع المضرة ولا شهادة لفحص السكائر!

2020/11/11 | 10:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأربعاء، عدم امتلاكه سلطة لمنع دخول بعض البضائع المضرة الى العراق، مشيرا الى عدم وجود اية شهادة لفحص السكائر حتى هذه اللحظة.

وقال رئيس الجهاز التابع لوزارة التخطيط حسين علي داوود في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الكثير من البضائع التي تدخل البلاد بعضها مضر، بيد ان الجهاز لايمتلك السلطة لمنع دخولها”.

وأضاف داوود، أن “السكائر التي تملأ الاسواق المحلية، من البضائع التي يجب ان تخضع للفحص المسبق”، معربا عن “اسفه لانه لاتوجد لدى الجهاز اية شهادة لفحص السكائر حتى هذه اللحظة”.

وذكر في شأن اخر، ان “قسم الصناعات النسيجية في دائرة السيطرة النوعية التابعة للجهاز، يجري عمليات فحص المنتجات المستوردة مثل الملابس الداخلية بجميع انواعها والجوارب والمناشف والشراشف وملابس الاطفال اعتمادا على المواصفات القياسية العراقية والمتطلبات الفنية المعتمدة”.

وافصح داوود عن ان “الجهاز قد تسلم مؤخرا، نماذج من وزارة الدفاع لبدلات عسكرية، وتم اجراء الفحص اللازم عليها وتسليم النتائج الى الجهة ذاتها، اضافة الى تسلم طلبات خاصة بشركة مصافي الوسط، ويجري الفحص لنوعية الغزل وثبات الالوان عند الغسل ووزن المتر المربع بما يخص نوعية القماش وسماكته”.



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