2020/11/11 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت إسرائيل بإعلان شركة "فايزر" الأميركية أنّ لقاحها المنتظر ضد مرض كوفيد - 19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد فعّالاً بنسبة 90 في المائة، معتبرة أن التحدي الرئيسي هو تأمين لقاحات كافية لجميع الإسرائليين وإعداد قانون لإلزام الجميع بأخذ اللقاح.

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