العراق يصدر 100 الف طن من التمور ويتوقع رفعها الى 5 اضعاف

2020/11/11 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

توقعت وزارة الزراعة، الأربعاء، تصدير 600 ألف طن من مختلف انواع التمور خلال الموسم الحالي، بينما اكدت العمل على اعادة حصة العراق بالاسواق العالمية للتمور.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في حوار تابعته /المعلومة/، ان «الكميات المصدرة من التمور بلغت 100 ألف طن الى دول الصين وبنغلاديش و تركيا والهند ومصر وسوريا والأردن والإمارات».

وأضاف الجبوري، ان «عمليات التصدير من المتوقع ان تصل الى اكثر من 600 ألف طن للموسم الحالي من مختلف التمور العراقية»، مشيرا الى ان من «أهم الاصناف المصدرة حاليا الزهدي والخستاوي وكميات من البرحي والمكتوم».

ولفت الى ان «من اهم المحافظات المنتجة للتمور هي كربلاء وديالى وبابل والبصرة”، موضحا ان «الوزارة تقدم جميع التسهيلات الى المصدرين وشركات التسويق الزراعي من اجل إعادة حصة العراق في الأسواق العالمية للتمور».



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