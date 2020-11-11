انطلاق الصفحة الثانية من عمليات 'لبيك يارسول الله' غرب الانبار

2020/11/11 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أنطلقت قوات الجيش والحشد الشعبي والعشائري، الاربعاء، بالصفحة الثانية من عمليات "لبيك يارسول الله" المشتركة الموسعة التي تشمل مناطق مهمة في عمق صحراء الانبار الغربية لتطهيرها.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "لليوم الثاني على التوالي أنطلقت عملية موسعة لعمليات لبيك يارسول للصفحة الثانية تشمل مناطق ووديان في عمق الصحراء غرب الأنبار سيكون التفتيش فيها دقيق وتحركت القطعات وفق معلومات أستخبارية على أهدافها فيما شهد اليوم تطويق الاهداف من جميع الجهات من قبل الحشد الشعبي والعشائري والجيش حيث قسمت الاهداف على القطعات".وأضاف مصلح أن "العمليات لم تحدد بموعد الأنتهاء لحين القضاء على خلايا داعش المتواجدين في تلك المناطق ونحن لهم بالمرصاد".





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