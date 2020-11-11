الشرطة المجتمعية تنقذ امرأة من الابتزاز الإلكتروني في نينوى

2020/11/11 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن تمكن الشرطة المجتمعية في محافظة نينوى من انقاذ امرأة من الابتزاز الإلكتروني.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية بمحافظة نينوى من إنقاذ امرأة من مبتز وتتخذ بحقه الإجراءات اللازمة".واوضحت، "وجاءت العملية إثر ورود مناشدة للشرطة المجتمعية، حول تعرض المرأة لحالة ابتزاز الكتروني من قبل شخص، يهددها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل تنفيذ رغباته الشخصية، حيث تمكنت من الوصول للمبتز وجرى التواصل معه واستقدامه الى مقر المجتمعية واجباره على حذف محتوى الضحية الذي بحوزته وأخذ التعهدات الخطية بعدم تكرار فعلته، وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وتابعت، "جاء هذا الإجراء تماشيا مع رغبة المرأة بحل قضيتها بالطرق الودية دون اللجوء إلى المحاكم والقضاء لدواع اجتماعية وشخصية".





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