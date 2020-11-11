إنطلاق الصفحة الثانية من عملية {لبيك يا رسول الله} غرب الأنبار

2020/11/11 | 10:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي متمثلة بالألوية (١٣ ، ١٧،١٨ ،١٩،٣٧) بالإضافة لحشد محافظة الانبار وكافة المديريات والمعاونيات الساندة في هيئة الحشد، و بمشاركة الجيش المتمثل بقيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية انطلقت بالصفحة الثانية من عملية "لبيك يا رسول الله" غرب الانبار،

وتهدف العملية للقضاء على الأنفاق والمضافات التي يستغلها تنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ عملياته الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية، في هذه المنطقة التي تمتاز بوعورتها جغرافيا .

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