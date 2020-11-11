2020/11/11 | 10:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي اتفاق أعضاء اللجنة المالية على تمرير قانون تمويل العجز المالي {الإقتراض} مع تخفيض حجم الأموال المقترحة فيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي: اتفاق على تمرير {الإقتراض} مع خفض حجم الأموال المقترحة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي: اتفاق على تمرير {الإقتراض} مع خفض حجم الأموال المقترحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).